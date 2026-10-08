Levi Strauss alza le previsioni annuali con benefici dai rimborsi dei dazi doganali

(Teleborsa) - Levi Strauss & Co. , una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, ha chiuso il terzo trimestre (al 30 agosto 2026) con ricavi netti pari a 1,6 miliardi di dollari, aumentati del 4% su base nominale e del 5% su base organica rispetto al terzo trimestre del 2025. Il margine operativo si è attestato al 13,8%, rispetto al 10,8% del terzo trimestre del 2025, mentre il margine EBIT rettificato è stato pari al 15,5% (vs 11,8%). L'impatto dei rimborsi sui dazi ha contribuito per 490 punti base all'espansione del margine; di questi, circa 160 punti base sono stati reinvestiti a sostegno dell'attività. Il beneficio derivante dai rimborsi sui dazi, al netto del reinvestimento, è stato pari a 330 punti base.



L'utile netto rettificato è stato di 189 milioni di dollari, contro i 136 milioni del terzo trimestre del 2025. L'utile per azione rettificato è stato di 0,48 dollari, contro gli 0,34 dollari del terzo trimestre del 2025.



"I risultati del terzo trimestre hanno messo in luce la forza del nostro portafoglio diversificato e hanno rafforzato la nostra convinzione di aver adottato le strategie giuste - ha dichiarato la CEO Michelle Gass - Abbiamo registrato una crescita significativa nelle nostre attività internazionali e nel canale wholesale, oltre a un costante slancio nelle categorie lifestyle. Sebbene il nostro canale direct-to-consumer (DTC) non abbia raggiunto le nostre aspettative interne, siamo intervenuti rapidamente per affrontare tale scostamento e siamo incoraggiati dalla solidità che stiamo osservando in vista della stagione delle festività, inclusi gli Stati Uniti. Sulla base dell'accelerazione delle tendenze recenti, il nostro canale DTC è sulla buona strada per registrare una crescita percentuale a una cifra media nel quarto trimestre".



L'azienda ha rivisto al rialzo le previsioni relative alla crescita organica annua dei ricavi al 6%, il limite superiore della precedente previsione compresa tra il 5,5% e il 6%. Inoltre, ha rivisto al rialzo le previsioni relative all'utile rettificato per l'intero anno, portandolo da 1,46–1,52 dollari per azione a 1,54–1,56 dollari per azione.



(Foto: Varun Gaba on Unsplash)

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