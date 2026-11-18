Target, vendite nette +5,6% a parità di perimetro nel terzo trimestre e aggiorna guidance

(Teleborsa) - Target , società statunitense di distribuzione al dettaglio, ha archiviato il terzo trimestre con un fatturato netto di 27,1 miliardi di dollari, in crescita del 7,1% annuo. Una dinamica che riflette un aumento del 6,9% delle vendite di merci e del 19,3% delle vendite non legate a merci.



A parità di perimetro il progresso è stato del 5,6%, riflettendo un incremento del 4,6% delle vendite nei negozi e del 9,8% di quelle digitali.



L'utile operativo, inclusivo di un beneficio di 301 milioni di dollari derivante dai rimborsi dei dazi, si è attestato a 1,7 miliardi di dollari, rispetto all'utile operativo GAAP di 0,9 miliardi di dollari e all'utile operativo rettificato di 1,1 miliardi di dollari dell'anno precedente.



Il margine sull'utile operativo è stato del 6,2%, inclusivo di un beneficio di 1,1 punti percentuali legato al rimborso tariffario, si confronta con un margine sull'utile operativo GAAP del 3,8% e un margine sull'utile operativo rettificato del 4,4% dell'anno precedente.



Il margine lordo è stato del 30,5%, in espansione di 2,3 punti percentuali, riflettendo un beneficio di 1,1 punti percentuali derivante dai suddetti rimborsi. Escludendo tale beneficio, il margine lordo del terzo trimestre sarebbe aumentato di circa 1,2 punti percentuali, riflettendo il confronto con gli elevati sconti e le tariffe doganali dell'anno scorso, nonché la crescita delle vendite non legate alla merce e i benefici derivanti dai miglioramenti della produttività negli stabilimenti della catena di approvvigionamento.



Questi benefici sono stati parzialmente compensati dagli elevati costi di trasporto e carburante, dai continui investimenti in valore aggiunto e da una modesta pressione derivante dal mix di vendite per categoria.



L'utile per azione e l'utile per azione rettificato sono stati pari a 2,65 dollari, rispetto all'EPS GAAP di 1,51 dollari e all'EPS rettificato di 1,78 dollari registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.



Le previsioni

Grazie alla continua e solida performance registrata nel terzo trimestre, la società prevede ora per il 2026 una crescita del fatturato netto per l'intero anno intorno al 6%, un punto percentuale in più rispetto alla precedente stima.



Il margine sull'utile operativo è atteso intorno al 6,2%, includendo circa 1,1 punti percentuali di beneficio derivante dai rimborsi tariffari contabilizzati fino ad oggi.



Inoltre prevede un utile per azione GAAP e un utile per azione rettificato tra 10,65 e 11,40 dollari, inclusivi circa 2,14 dollari di benefici derivanti dal suddetto rimborso dei dazi già riconosciuti fino ad oggi.



Infine, stima capex tra i 5 e i 6 miliardi di dollari nel 2027.



Le parole dell'AD

"I risultati del terzo trimestre riflettono i continui progressi compiuti rispetto alle nostre priorità strategiche, incentrate sul servire le famiglie impegnate con la nostra caratteristica combinazione di stile, design e convenienza", ha dichiarato Michael Fiddelke, amministratore delegato di Target. "I nostri investimenti si rafforzano a vicenda, creando slancio per la nostra attività e definendo ulteriormente il nostro ruolo unico nel settore della vendita al dettaglio. Con l'avvicinarsi dell'importantissima stagione delle festività, ci concentriamo sull'offrire il meglio di Target ai nostri clienti, dalla ricerca del regalo perfetto per tutte le persone care alla realizzazione delle loro tradizioni e celebrazioni natalizie, con un valore che li renda pienamente soddisfatti."

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