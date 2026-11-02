Zona Euro, PMI manifatturiero ottobre rivisto al rialzo a 52,7 punti

(Teleborsa) - È stato ritoccato al rialzo l'indice PMI manifatturiero dell'Eurozona di ottobre 2026, a 52,7 punti dai 52,4 preliminari, risultando tuttavia al di sotto dei 52,9 del mese precedente. È quanto confermano i dati definitivi, pubblicati da S&P Global, che confermano un settore manifatturiero in espansione.



Per quanto concerne le maggiori economie dell'Eurozona, il PMI della Germania si è rafforzato a 54,2 punti (uguale alla stima preliminare) dai 53,9 del mese precedente, mentre quello della Francia è leggermente migliorato rispetto alla stima preliminare a 49,5 da 49,3, ma risulta in peggioramento dai 50,6 del mese precedente. In Italia, il PMI manifatturiero scende a 49,4, rispetto al 49,9 preliminare e al 50,4 del mese precedente. Infine, il PMI della Spagna è migliorato a 52,2 dal 50,4 preliminare e contro il 51 precedente.



"L'ennesimo forte risultato del PMI prolunga la migliore fase di crescita del settore manifatturiero dell'area euro in oltre quattro anni - ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence - L'espansione sostenuta registrata a partire da febbraio delinea un quadro incoraggiante di resilienza per il comparto manifatturiero, che è stato sottoposto a difficoltà causate dai dazi e dai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, nonché in particolare dall'aumento dei costi e dalle difficoltà di approvvigionamento che ne sono derivati. Al contrario, l'incremento della spesa per la difesa, la costituzione precauzionale di scorte, la diversificazione e la modifica dei flussi commerciali in seguito ai dazi statunitensi hanno generato opportunità di crescita per numerosi produttori".



"Tale crescita non risulta tuttavia affatto generalizzata, con i produttori di Francia e Italia che continuano a registrare difficoltà, in particolare la prima, penalizzata ulteriormente dall'incertezza politica interna", ha aggiunto.

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