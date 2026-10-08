Madrid: nuovo spunto rialzista per Repsol

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , con una variazione percentuale dell'1,89%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico dell' utility spagnola mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 28,93 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 29,35. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 28,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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