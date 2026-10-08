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Scorte ingrosso USA (MoM) in agosto
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08 ottobre 2026 - 16.05
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Scorte ingrosso in agosto su base mensile (MoM) +0,5%
, in calo rispetto al precedente +1,4% (la previsione era +0,7%).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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