Milano 16:07
49.642 -0,66%
Nasdaq 16:07
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Dow Jones 16:07
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Londra 16:07
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Francoforte 16:06
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Scorte ingrosso USA (MoM) in agosto

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Scorte ingrosso USA (MoM) in agosto
USA, Scorte ingrosso in agosto su base mensile (MoM) +0,5%, in calo rispetto al precedente +1,4% (la previsione era +0,7%).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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