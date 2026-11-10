Milano 17:35
51.755 +0,69%
Nasdaq 18:36
27.485 -1,51%
Dow Jones 18:36
52.077 -0,60%
Londra 17:35
10.752 -0,29%
Francoforte 17:35
26.347 +0,31%

USA, Prezzi consumo (MoM) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Prezzi consumo (MoM) in ottobre
USA, Prezzi consumo in ottobre su base mensile (MoM) +0,4%, in calo rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +0,3%).
Condividi
```