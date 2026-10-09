Milano 10:37
49.817 +1,05%
Nasdaq 8-ott
30.726 0,00%
Dow Jones 8-ott
51.232 +0,10%
Londra 10:37
10.522 +0,77%
Francoforte 10:37
25.050 +0,98%

Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un timido -0,17%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 158,028. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 157,719. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 157,616.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```