Borse europee in rialzo con petrolio e rendimenti obbligazionari che arretrano

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, con petrolio e rendimenti dei titoli di Stato in calo. Oggi resta alta l'attenzione sul comparto AI dopo che il Financial Times ha riferito
che OpenAI ha comunicato agli investitori che il fatturato annualizzato si sta avvicinando ai 50 miliardi di dollari a settembre, una cifra significativamente inferiore ai 70 miliardi di dollari precedentemente segnalato; inoltre, in Australia l'operatore di data center Firmus ha accantonato il progetto di IPO da 5 miliardi di dollari, mentre negli USA SpaceX
, Broadcom
e Oracle
puntano a raccogliere
miliardi per l'acquisto di chip di fascia alta.
Guardando al mercato obbligazionario, è rilevante che ieri i ministri delle finanze dell'Eurozona e la BCE hanno esortato la Francia ad approvare un bilancio per il 2027 volto a tranquillizzare i mercati
dei bond, in un momento in cui i costi di finanziamento francesi si attestano sui massimi degli ultimi 25 anni. "È fondamentale che tutti gli Stati membri, e in particolare quelli con deficit o debiti elevati, attuino politiche di bilancio prudenti", ha dichiarato in conferenza stampa il Commissario europeo per l'Economia Dombrovskis. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha riferito ai ministri dell'Eurozona che la banca centrale dispone di strumenti per contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate, le quali minacciano la regolare trasmissione della politica monetaria; tuttavia, l'utilizzo di tali strumenti è soggetto a precisi criteri di ammissibilità, secondo quanto riferito a Reuters da funzionari a conoscenza dei colloqui.
Sul fronte geopolitico, il presidente Donald Trump
ha dichiarato
che gli Stati Uniti non attaccheranno l'Iran prima delle elezioni di metà mandato
di novembre, prefigurando un periodo di oltre tre settimane senza azioni militari offensive contro Teheran. In un post sui social media, Trump ha fatto riferimento a "discussioni produttive" con la Repubblica Islamica, aggiungendo che il greggio sta transitando attraverso lo Stretto di Hormuz a "livelli record".
Per quanto riguarda le banche centrali, i verbali della riunione di settembre della BCE
hanno fornito scarse indicazioni sulle prospettive future
, con i membri del Consiglio direttivo che non hanno rilevato segnali di effetti di secondo livello derivanti dallo shock energetico e hanno osservato solo limitati effetti indiretti, sottolineando al contempo che tassi a lungo termine più elevati potrebbero incidere in modo significativo sulla crescita e sull'inflazione. Negli Stati Uniti, Christopher Waller della Fed ha affermato
che sono necessari ulteriori rialzi dei tassi, pur sottolineando la necessità di flessibilità riguardo al ritmo degli interventi e aggiungendo che i rialzi non devono necessariamente avvenire in riunioni consecutive.
Tra le IPO
, la società di pagamenti mobili Airtel Mobile Commerce debutta oggi alla Borsa di Londra
nella più grande IPO degli ultimi cinque anni per il London Stock Exchange
. Gli azionisti esistenti, tra cui la Qatar Investment Authority e TPG, hanno venduto 270 milioni di azioni a 1,96 sterline per azione nell'ambito dell'IPO, raccogliendo circa 529 milioni di sterline. L'operazione ha valutato la società circa 5,3 miliardi di sterline.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,123. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,45%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 91,09 dollari per barile.
In deciso ribasso lo spread
, che si posiziona a +107 punti base, con un forte calo di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
che si posiziona al 4,56%. Tra i mercati del Vecchio Continente
buona performance per Francoforte
, che cresce dello 0,75%, sostenuta Londra
, con un discreto guadagno dello 0,80%, e buoni spunti su Parigi
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,81%.
Seduta positiva per il listino milanese
, che mostra un guadagno dello 0,73% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 52.216 punti. Ottima la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+1,67%); sulla stessa linea, in netto miglioramento il FTSE Italia Star
(+1,6%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben impostata Buzzi
, che mostra un incremento del 2,53%. Tonica Technoprobe
che evidenzia un bel vantaggio del 2,42%. In luce Nexi
, con un ampio progresso del 2,01%. Andamento positivo per Ferrari
, che avanza di un discreto +1,82%. Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Interpump
(+3,58%), De' Longhi
(+3,31%), Banca Generali
(+3,00%) e Fiera Milano
(+2,69%).