Debutto tiepido a Londra per la maxi IPO di Airtel Money

(Teleborsa) - La società di pagamenti mobili Airtel Money - la cui denominazione ufficiale è Airtel Mobile Commerce - ha registrato un debutto tiepido alla Borsa di Londra, dopo aver completato quella che potrebbe essere la più grande IPO del listino negli ultimi cinque anni.



Le azioni sono salite fino al 2,1% sopra il prezzo di offerta dell'IPO, fissato a 1,96 sterline, per poi ripiegare in flessione nel giro di mezz'ora dall'apertura, attestandosi ora a circa 1,94 sterline (-0,8%). Gli azionisti esistenti, tra cui Qatar Investment Authority e TPG, hanno venduto 270 milioni di azioni, raccogliendo circa 529 milioni di sterline, secondo quanto dichiarato venerdì. L'operazione ha valutato Airtel Money circa 5,3 miliardi di sterline. L'azionista di maggioranza Airtel Africa e Mastercard potrebbero vendere ulteriori 27 milioni di azioni tramite un'opzione di sovra-allocazione (greenshoe).



La Borsa di Londra ha vissuto una prolungata carenza di nuove quotazioni azionarie, una fase di stasi destinata a entrare nel suo sesto anno e che ha coinvolto anche il resto d'Europa. Sebbene Londra abbia iniziato il 2026 con una solida pipeline di potenziali IPO, molti progetti sono stati rinviati a causa dell'instabilità dei mercati o per concedere più tempo ai preparativi.



Per stimolare l'interesse degli investitori, Airtel Money ha ridotto due volte le proprie aspettative di valutazione e ha scelto di collocare le azioni a un prezzo fisso anziché all'interno della consueta forchetta di prezzo. Ciononostante, si è trattato della più grande offerta iniziale a Londra dai tempi d'oro del 2021, secondo i dati elaborati da Bloomberg.



Secondo quanto riportato sul suo sito web, Airtel Money gestisce una rete di filiali e chioschi in tutta l'Africa, utilizzati per pagare le bollette, stipulare micro-prestiti e acquistare beni. L'azienda ha dichiarato in precedenza di aver gestito transazioni per un valore di 213 miliardi di dollari nei dodici mesi conclusisi a giugno, contando circa 53 milioni di utenti attivi mensili.

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