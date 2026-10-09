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Lettura rialzista per PepsiCo

Finanza
Lettura rialzista per PepsiCo
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Effervescente la società di alimenti e bevande, tra i componenti del Nasdaq 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,73%.


Operatività odierna:
A livello operativo, PepsiCo presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 128,3 USD, con stop loss impostato a quota 124,3 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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