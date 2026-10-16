KFC lascia Pepsi per Coca-Cola
Ma secondo gli analisti l'impatto finanziario sarà gestibile
(Teleborsa) - La decisione di KFC di abbandonare le bevande Pepsi a favore di Coca-Cola nei suoi ristoranti negli Stati Uniti potrebbe sollevare interrogativi su altre partnership di lunga data di PepsiCo nel settore della ristorazione, sostengono gli analisti, i quali ritengono tuttavia che l'impatto finanziario sarà gestibile.
Secondo le stime di Bank of America, la perdita del contratto con KFC equivale a circa 500 milioni di dollari di vendite annue, pari a un impatto di circa il 3% sulle vendite di concentrati di Pepsi Beverages in Nord America; al contempo, tale passaggio incrementerebbe le vendite di Coca-Cola in Nord America di circa il 2,5%.
Dal canto suo, Jefferies afferma che, più che l'impatto finanziario immediato, la preoccupazione maggiore per PepsiCo riguarda la "perdita di interazione con il marchio e di percezione da parte del pubblico". E aggiunge che "Il fatto che un cliente storico di Pepsi decida di cambiare fornitore solleva dubbi sul fatto che anche altri contratti, finora considerati inaccessibili, possano ora essere in gioco".
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