Lettura ribassista per Biogen
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Ribasso per la compagnia biotecnologica americana, componente dell'S&P-500, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita dell'1,67%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Biogen ai prezzi attuali pari a 218,4 USD, con stop loss individuato in area 173 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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