Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Piccolo spunto rialzista per l'Hang Seng Index, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,25%.
La situazione di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24.439,2. Supporto visto a quota 23.944,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24.934.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)