OpenAI, rumours: punta a 70 miliardi di dollari di ricavi annualizzati entro fine 2026

(Teleborsa) - OpenAI prevede di raggiungere o superare i 70 miliardi di dollari di ricavi annualizzati entro la fine dell'anno, grazie all'espansione del segmento enterprise. Lo riferisce Bloomberg citando alcune fonti che hanno aggiunto che a fine settembre il fatturato annualizzato si attestava a circa 50 miliardi di dollari.



Alcune testate avevano riferito il mese scorso che il creatore di ChatGPT prevedeva già ricavi annualizzati vicini ai 70 miliardi di dollari, sulla base delle stime degli investitori. Il Financial Times ha riferito giovedì che la discrepanza derivava dal tentativo degli investitori di calcolare i ricavi annualizzati di OpenAI utilizzando gli stessi metodi della rivale Anthropic, la quale contabilizza in modo diverso le vendite provenienti dai fornitori di servizi cloud.







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