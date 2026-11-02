Anthropic, ricavi a 17 miliardi ma la corsa all'AI costa 895 miliardi

(Teleborsa) - Anthropic, ricavi a 17 miliardi nel terzo trimestre ma impegni di spesa per 895 miliardi in vista della maxi-IPOAnthropic
accelera la crescita dei ricavi, ma si prepara ad affrontare investimenti sempre più ingenti per sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La società statunitense, sviluppatrice del chatbot Claude, ha registrato nel terzo trimestre
ricavi per circa 17 miliardi di dollari, rispetto agli 1,4 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente, mettendo a segno un incremento di dodici volte.
I dati emergono dall'ultimo documento depositato presso la Securities and Exchange Commission
(SEC), che aggiorna le informazioni finanziarie in vista della quotazione in Borsa. Anthropic ha infatti presentato il 26 ottobre la documentazione per l'IPO
, con l'obiettivo di debuttare sul mercato statunitense prima del Giorno del Ringraziamento. La società punta a realizzare una delle maggiori quotazioni della storia, con l'ambizione di raggiungere o superare gli 86,2 miliardi di dollari raccolti da SpaceX nel suo debutto.Investimenti e impegni per 895 miliardi di dollari
Uno degli elementi più rilevanti del documento riguarda gli impegni di spesa futuri, che ammontano complessivamente a 895 miliardi di dollari. La quasi totalità delle risorse è destinata all'acquisto di capacità di calcolo e allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per l'intelligenza artificiale.
Circa 448 miliardi di dollari dovrebbero essere spesi entro la fine del 2030, mentre circa 70 miliardi sono previsti nei dodici mesi fino a settembre 2027. Rispetto al 30 settembre, gli impegni complessivi sono aumentati di circa 100 miliardi di dollari.
Le dimensioni di questi investimenti evidenziano la necessità di risorse finanziarie sempre maggiori per sostenere la crescita del settore, proprio mentre gli investitori stanno diventando più cauti nei confronti delle società tecnologiche fortemente esposte ai costi dell'intelligenza artificiale.Perdite in aumento e pressione sui margini
Accanto alla forte crescita dei ricavi, il bilancio di Anthropic mostra un significativo aumento delle perdite. Nel terzo trimestre la società ha registrato una perdita netta di 23,3 miliardi di dollari, rispetto ai 12,1 miliardi dello stesso periodo del 2025.
Il risultato comprende una perdita di 21,9 miliardi legata alla variazione del fair value delle obbligazioni convertibili e di altri strumenti finanziari, conseguente all'aumento della valutazione aziendale.
Anche i costi operativi sono cresciuti sensibilmente, raggiungendo 17,5 miliardi di dollari, con un incremento del 292% su base annua. Dopo aver registrato nel secondo trimestre il primo utile operativo da almeno cinque trimestri, pari a 974 milioni di dollari, Anthropic è tornata in territorio negativo, con una perdita operativa di 567 milioni nel terzo trimestre.
A pesare sono stati soprattutto 5 miliardi di dollari di costi di calcolo legati a impegni contrattuali di breve periodo e 2 miliardi di oneri non monetari relativi al programma di donazioni dell'azienda.
Sulla crescita dei ricavi iniziano inoltre a incidere le pressioni sui prezzi. Il ribasso delle tariffe applicate ad alcuni nuovi modelli e gli sconti contrattuali concessi ad alcuni clienti hanno ridotto la crescita dei ricavi del terzo trimestre di circa 600 milioni di dollari.
Anthropic ha infatti ridotto i prezzi in occasione del lancio di nuovi modelli, tra cui Opus 5.5 a settembre. Una dinamica che riflette anche la crescente concorrenza di OpenAI e dei modelli open-weight, compresi quelli sviluppati da società cinesi, che possono essere scaricati e personalizzati dai clienti.