Milano 17:35
50.035 +0,58%
Nasdaq 18:10
30.731 -0,49%
Dow Jones 18:10
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.278 +0,76%

Analisi Tecnica: GBP/USD dell'11/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD dell'11/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3216. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3236. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3256.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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