Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 9/10/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 9/10/2026 è stato pari a 2,93 miliardi di euro, in deciso ribasso (-21,03%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,71 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,39 miliardi.



Tra i 690 titoli trattati, 437 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 218 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 35 titoli.









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