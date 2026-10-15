Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 14/10/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,09 miliardi di euro, con un incremento del 19,97%, rispetto ai precedenti 2,58 miliardi.



I volumi scambiati sono passati da 0,31 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,39 miliardi.



Su 728 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 356 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 331 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 41 azioni del listino milanese.











(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

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