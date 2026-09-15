Water (Oltre Impact) acquista Ecoteam con investimento di 4,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Oltre Impact SGR, società di gestione con focus sull'impatto sociale e ambientale, ha perfezionato, attraverso i fondi Oltre III e Oltre III Italia e tramite la controllata Water, l'acquisizione di Ecoteam, società con sede a Scandicci (Firenze) attiva da oltre 35 anni nella progettazione, produzione e manutenzione di impianti per il trattamento delle acque reflue industriali.



Con un fatturato di circa 7,8 milioni di euro, Ecoteam è specializzata nel trattamento delle acque provenienti dai processi galvanici e di trattamento superficiale dei metalli, e vanta un posizionamento distintivo grazie alla tecnologia proprietaria di evaporazione sottovuoto (MVR), integrata con sistemi chimico-fisici, fino alla realizzazione di soluzioni Zero Liquid Discharge. L'ingresso in Ecoteam rappresenta un ulteriore passo nella strategia di buy-and-build avviata dal Fondo Oltre III con la controllata Water per la costruzione di un polo di eccellenza specializzato nel trattamento acque industriali, che unisce realtà complementari con soluzioni integrate per creare sinergie industriali e fornire ai clienti impianti e servizi custom made. L'acquisizione è la terza del progetto e segue quella di Accadueo, azienda specializzata negli impianti chimico-fisici, nel 2024 e di Sepra, specializzata negli impianti a membrana, nel 2025.



L'operazione ha visto un investimento di 4,5 milioni di euro da parte di Oltre con un contestuale reinvestimento nel capitale di Water da parte di Orlando Balestrino, direttore commerciale e tecnico e socio di Ecoteam, che affiancherà alla guida operativa della società Alberto Della Toffola, CEO di Water dal 2025. Il fondatore di Ecoteam, Paolo Nermanni accompagnerà la fase di transizione attraverso un periodo di affiancamento previsto tra i 18 e i 24 mesi.



"Con Ecoteam aggiungiamo al nostro polo del trattamento acque industriali una tecnologia proprietaria unica nel panorama italiano e un posizionamento di eccellenza in filiere ad alta barriera, come l'aerospace - ha detto Nicola Lambert, partner di Oltre Impact e responsabile dell'investimento - Si tratta dunque di una operazione strategia che aggiunge un tassello importante per completare l'offerta e servire clienti industriali con soluzioni sempre più integrate, in un momento in cui l'efficienza nel riutilizzo dell'acqua e la conformità normativa sono priorità crescenti".

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