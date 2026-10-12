Le Torri dell’Eur tornano a risplendere nella Capitale dopo l’intervento di rigenerazione urbana





(Teleborsa) - Letornano a risplendere dopo gli interventi di riqualificazione. Il complesso immobiliare torna a disposizione della Capitale, rinnovato e riportato alla piena funzionalità dalche ne è proprietario attraversoLa riqualificazione delle Torri dell’Eur, secondo l’Amministratore Delegato di CDP,“testimonia la capacità del Gruppo CDP di realizzare interventi complessi, mettendo a sistema competenze finanziarie, immobiliari e industriali. Con CDP Real Asset in prima linea e il supporto di Fintecna, abbiamo riconvertito la struttura in un complesso moderno, efficiente e capace di generare valore duraturo per il territorio. Questo risultato è un esempio del nostro impegno a investire in iniziative in grado di promuovere la competitività del Paese, in sinergia con tutte le istituzioni e le amministrazioni coinvolte che ringrazio”.“La rinascita delle Torri dell’Eur restituisce alla città un complesso di grande valore architettonico e urbano, rimasto troppo a lungo inutilizzato. - ha dichiarato il Sindaco di Roma Capitale,- È un esempio importante della rigenerazione che vogliamo promuovere a Roma: recuperare il patrimonio esistente, coniugando qualità, sostenibilità e innovazione. Ringrazio Cassa Depositi e Prestiti per aver creduto e investito in questo progetto e per la collaborazione con Roma Capitale che ha consentito di restituire alla città un luogo simbolico e strategico per il suo sviluppo”.Si tratta dicomplessivi di cui tre torri di 17 piani e due corpi bassi, oltre a un edificio di collegamento per una superficie di circaa cui si aggiungono quasi 22 mila metri quadrati di spazi interrati.Le nuove Torri dell’Eur, ha sottolineato l’ Amministratore Delegato di CDP Real Asset SGR,“dimostrano come anche un patrimonio di grande valore, rimasto inutilizzato per anni, possa tornare a generare benefici concreti per la città e per la collettività. Con questo intervento abbiamo scelto di preservarne l’identità, valorizzandone la storia e proiettandola nel futuro. Oggi restituiamo a Roma uno dei suoi simboli architettonici, rinnovato secondo i più avanzati criteri di sostenibilità ed efficienza. Un risultato reso possibile da una visione di lungo periodo e da importanti investimenti, che hanno consentito di restituire una nuova centralità a questo luogo strategico della città, creando opportunità di sviluppo, senza ulteriore consumo di suolo”.Si conclude così un canutire che era stato aperto nel 2022 per far rinascere un asset rimasto inutilizzato per un lungo periodo. Le Torri, progettate e realizzate all’inizio degli anni Sessanta dall, sorgono in una posizione strategica nel cuore dell’Eur e rappresentano un punto di riferimento nel panorama urbano. L’intervento di CDP ha coniugato tutela e innovazione recuperando i caratteri architettonici originari delle Torri e reinterpretandoli alla luce dei più avanzati criteri di efficienza energetica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.“La riqualificazione delle Torri dell’Eur restituisce alla nostra Capitale un edificio di grande valore storico e architettonico. - Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze,- È un risultato che conferma come la valorizzazione del patrimonio immobiliare possa contribuire all'ammodernamento e allo sviluppo delle nostre città. Grazie all’impegno del Gruppo CDP, questi edifici tornano quindi a essere una risorsa per Roma, mantenendo la propria identità e creando le condizioni affinché tutto questo possa generare valore nel tempo per il territorio”.