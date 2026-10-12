Premio Nobel per l'Economia 2026, vincono gli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford

Per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica

(Teleborsa) - Il premio Nobel per l'economia del 2026 è stato assegnato a Robert E. Hall della Stanford University e Michael Woodford della Columbia University per "i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica". I vincitori hanno sviluppato nuovi modelli macroeconomici che hanno notevolmente migliorato la capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci. Sulla base di questi modelli, misure di politica fiscale e monetaria tempestive possono attenuare i picchi e le depressioni dell'economia.



Spiegando l'assegnazione del premio, l'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha illustrato che l'economia è caratterizzata da un'alternanza di fasi di contrazione e di espansione. Da quando l'economista John Maynard Keynes ha introdotto le sue teorie quasi un secolo fa, la politica di stabilizzazione ha rivestito un ruolo importante nell'affrontare tali fluttuazioni. Durante le recessioni, l'economia viene stimolata riducendo i tassi di interesse e aumentando il deficit di bilancio, mentre si dovrebbe agire in senso opposto per rallentare un'economia in forte espansione. Tuttavia, durante le crisi petrolifere degli anni '70, sembrò che i modelli keynesiani - che guidavano le decisioni su quando e come attuare tali misure - non funzionassero più. Invece di ridurre la disoccupazione, portarono a un'inflazione incontrollata. L'Occidente visse un decennio caratterizzato da bassa crescita, elevata disoccupazione e alta inflazione. Molti ritenevano che la politica di stabilizzazione avesse causato più danni che benefici e che dovesse essere abbandonata.



Robert E. Hall e Michael Woodford ricevono il Premio per le scienze economiche di quest'anno per aver dimostrato come i modelli economici potessero essere ricostruiti per rilanciare la politica di stabilizzazione. Invece di basare i modelli su relazioni statistiche tra variabili macroeconomiche - quali inflazione, produzione e consumo - hanno scelto di fondarli su basi microeconomiche. Ciò implica comprendere in che modo l'insieme delle singole famiglie e imprese influenzi l'economia attraverso le proprie azioni.



Un elemento centrale di questi modelli è che le famiglie e le imprese, nel prendere decisioni relative al risparmio o ai prezzi dei prodotti, guardano al futuro. Quando i governi e le banche centrali comunicano i loro piani di politica economica, possono influenzare

tale prospettiva futura e orientare l'economia nella giusta direzione. Sin dalla loro introduzione, i nuovi modelli si sono rivelati estremamente utili per affrontare le flessioni economiche che ci hanno colpito.



"Il lavoro dei premiati ci ha fornito una solida base teorica per i modelli oggi utilizzati da banche centrali e governi di tutto il mondo - afferma John Hassler, presidente del Comitato per il Premio in Scienze Economiche - Grazie a essi, siamo meglio attrezzati per gestire gli shock economici, come le crisi energetiche o le improvvise variazioni nei consumi delle famiglie".



(Foto: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach )

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