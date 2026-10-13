Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Seduta debole per il Nasdaq Composite, con chiusura in calo a 27.245,9.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 27.499,3. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 27.092,9. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 26.939,9, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)