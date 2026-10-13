Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire

(Teleborsa) -

I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del rischio provocato da eventi come uragani, terremoti, incendi o tempeste. Chi investe riceve una remunerazione finché non si verifica l’evento previsto dal contratto secondo le condizioni prestabilite. Se invece la catastrofe supera determinate soglie, una parte del capitale può essere utilizzata per risarcire lo sponsor dell’operazione e l’investitore può subire una perdita, fino all’intero importo investito.

Cosa sono i catastrophe bond

Un cat bond permette di trasformare un rischio assicurativo in un titolo acquistabile dagli investitori. Facciamo un esempio molto semplice: una compagnia assicurativa teme di dover pagare enormi risarcimenti se un uragano molto forte colpisce la Florida nei prossimi tre anni. Invece di affidarsi esclusivamente alla riassicurazione tradizionale decide di trasferire una parte delle possibili perdite al mercato finanziario ed emette, attraverso la struttura del cat bond, un titolo da 100 milioni di dollari.

L’operazione passa normalmente attraverso una società veicolo, indicata con la sigla SPV, che raccoglie il denaro dagli investitori. Il capitale viene investito in attività di elevata qualità e resta disponibile nel caso in cui debba essere utilizzato per coprire le perdite previste dal contratto. Nel frattempo, lo sponsor versa un premio per la protezione ricevuta. I rendimenti delle attività utilizzate come garanzia e il premio assicurativo contribuiscono alla remunerazione destinata agli investitori.

In pratica, gli investitori mettono quei 100 milioni e, in cambio del rischio che stanno assumendo, ricevono periodicamente una cedola relativamente elevata. Se nei tre anni non si verifica l’evento previsto dal contratto, con tutte le sue condizioni, alla scadenza riottengono anche i 100 milioni di capitale.

Se invece si verifica l’uragano coperto dal cat bond e i danni provocati, oppure i parametri rilevati durante l’evento, superano le soglie previste dal trigger, una parte o tutti quei 100 milioni vengono utilizzati per indennizzare la compagnia assicurativa. A quel punto gli investitori perdono la quota di capitale impiegata per il pagamento.

La logica è quindi molto diversa da quella di un’obbligazione societaria. Nel bond tradizionale il rischio principale riguarda la capacità dell’emittente di ripagare il debito. Nei catastrophe bond il risultato dipende soprattutto da fenomeni naturali e perdite assicurative. Proprio questa caratteristica spiega perché i cat bond vengono inseriti nella più ampia categoria delle Insurance-Linked Securities (ILS), cioè strumenti finanziari il cui rendimento è collegato a rischi assicurativi.

Il mercato, nato nella seconda metà degli anni Novanta, ha ormai raggiunto dimensioni rilevanti. Secondo il database specializzato Artemis, a metà settembre 2026 il capitale dei catastrophe bond e delle altre ILS considerate dal suo monitoraggio raggiunge circa 65,6 miliardi di dollari, mentre le emissioni effettuate dall’inizio dell’anno ammontano a 18,9 miliardi. La crescita è confermata anche da Swiss Re: nel primo semestre del 2026 il riassicuratore ha rilevato oltre 17 miliardi di dollari di nuove emissioni attraverso 64 operazioni, il valore più alto mai registrato in una prima metà dell’anno.

Chi partecipa a un catastrophe bond

SOGGETTO COSA FA Sponsor È il soggetto che trasferisce il rischio, paga il premio per la protezione e riceve il pagamento previsto se il trigger viene attivato SPV Di norma, emette il catastrophe bond, raccoglie il capitale e gestisce la struttura finanziaria dell’operazione. Non tutti i cat bond richiedono una SPV: ad esempio, quelli emessi dalla Banca Mondiale non la utilizzano Investitori Forniscono il capitale e ricevono le cedole in cambio dell’assunzione del rischio catastrofale Gestore della garanzia Amministra il denaro depositato a copertura dell’operazione Model provider Stima probabilità e possibili conseguenze economiche degli eventi assicurati

Il cat bond riduce anche il rischio che la controparte non riesca a pagare dopo una catastrofe. Il capitale versato dagli investitori viene infatti raccolto in anticipo e depositato a garanzia: se si verifica l’evento previsto dal contratto, le somme necessarie per il risarcimento sono già disponibili.

Cosa succede al capitale dell’investitore

Per capire come può cambiare il valore dell’investimento, immaginiamo un cat bond collegato al rischio terremoto in Giappone con un capitale di 80 milioni di dollari. Il contratto stabilisce in anticipo le condizioni che determinano l’eventuale perdita per chi ha acquistato il titolo.

Supponiamo che la struttura preveda una prima soglia oltre la quale il capitale comincia a essere utilizzato e una seconda soglia che porta invece alla perdita totale. Se un terremoto provoca conseguenze che restano al di sotto del primo livello, il capitale degli investitori non viene toccato.

Se l’evento supera la prima soglia, la perdita può diventare parziale. Immaginiamo, per esempio, che in base alle condizioni del contratto debbano essere utilizzati 20 milioni degli 80 raccolti: agli investitori resterebbero 60 milioni di capitale.

Uno scenario ancora più grave potrebbe raggiungere anche la soglia prevista per la perdita totale. In questo caso tutti gli 80 milioni verrebbero destinati alla copertura assicurativa e il capitale investito potrebbe essere azzerato.

La presenza di una catastrofe, quindi, non determina automaticamente una perdita, ma bisogna capire se e quanto l’evento supera i livelli stabiliti dal contratto. Proprio queste condizioni vengono definite attraverso il cosiddetto trigger, che può essere costruito in modi differenti a seconda del cat bond.

Una catastrofe produce una perdita sul cat bond quando raggiunge le condizioni previste dal trigger. L’entità della perdita dipende poi dalle soglie e dalla struttura stabilite dal contratto.

I trigger: quando il catastrophe bond paga

La struttura del trigger stabilisce quando lo sponsor può ricevere il denaro e, di conseguenza, quando l’investitore comincia a perdere capitale.

Le categorie principali sono quattro:

TIPO DI TRIGGER COME FUNZIONA CARATTERISTICA Indemnity Si basa sulle perdite effettivamente subite dallo sponsor Collega direttamente il pagamento ai danni dell’assicuratore Industry loss Guarda alle perdite complessive subite dal settore assicurativo in una determinata area Utilizza indici e stime prodotte da soggetti indipendenti Parametric Considera parametri fisici come la velocità del vento, la pressione atmosferica o l’intensità di un terremoto Permette di verificare rapidamente se il trigger è stato raggiunto Modeled loss I dati dell’evento vengono inseriti in un modello che stima la perdita teorica Il pagamento dipende dalla perdita calcolata dal modello

Nel trigger indemnity, per esempio, il contratto può prevedere l’attivazione quando la compagnia assicurativa subisce almeno 1 miliardo di dollari di perdite su un determinato portafoglio di polizze.

Con un industry loss trigger, si prende come riferimento il danno complessivo subito dal mercato assicurativo, stimato attraverso indici o provider specializzati.

Il trigger parametrico entra nel dettaglio degli elementi: per un uragano possono essere considerate la pressione atmosferica e la velocità del vento rilevate in determinate zone, mentre per un terremoto si possono utilizzare la magnitudo e altri parametri fisici. Il vantaggio consiste nella possibilità di determinare il pagamento senza aspettare che vengano conteggiati migliaia di risarcimenti assicurativi.

Questa velocità porta però con sé il rischio di base (basis risk). Un territorio può subire danni molto elevati senza raggiungere esattamente le soglie parametriche previste dal contratto. In quel caso il bond potrebbe non pagare, oppure potrebbe pagare meno rispetto alla perdita realmente subita dallo sponsor. L’OCSE ricorda, per esempio, il caso dell’uragano Odile del 2014: il Messico subì danni superiori al miliardo di dollari, ma una struttura parametrica del MultiCat Mexico 2012-1 non si attivò perché la pressione atmosferica non scese sotto il livello previsto dal contratto (932 millibar).

Attachment point ed exhaustion point

Per capire quanto capitale rischia l’investitore bisogna conoscere anche due soglie.

L’attachment point (soglia di attivazione) indica il livello a partire dal quale il catastrophe bond comincia a subire perdite. Finché il valore previsto dal contratto resta sotto questa soglia, il capitale non viene toccato.

L’exhaustion point (soglia di esaurimento) indica invece il livello oltre il quale l’intero capitale esposto viene utilizzato per il risarcimento.

Tra attachment ed exhaustion la perdita può crescere progressivamente. Un bond potrebbe, per esempio, cominciare a perdere capitale quando le perdite assicurative superano 5 miliardi e arrivare alla perdita totale oltre 7 miliardi. Se l’evento produce perdite comprese tra le due soglie, il capitale dell’investitore viene ridotto secondo la formula definita nei documenti dell’emissione.

Esistono inoltre coperture per occurrence, nelle quali viene osservato un singolo evento, e coperture aggregate, dove vengono sommate le perdite causate da più eventi durante un periodo stabilito.

Per esempio, in una copertura per singolo evento il contratto potrebbe attivarsi solo se un uragano provoca almeno 2 miliardi di dollari di perdite assicurate. Se durante l’anno si verificano tre uragani da 800 milioni ciascuno, nessuno dei tre raggiunge da solo la soglia.

Con una copertura aggregata, invece, le perdite dei diversi eventi possono sommarsi. Gli stessi tre uragani produrrebbero 2,4 miliardi di perdite complessive e potrebbero quindi far scattare il trigger, se il contratto prevede una soglia inferiore a quel valore.

Da dove arriva il rendimento dei cat bond

La cedola di un catastrophe bond remunera un rischio diverso da quello di credito di un’obbligazione societaria.

La struttura più comune utilizza un tasso variabile collegato al rendimento della garanzia al quale viene aggiunto uno spread per il rischio assicurativo. Il rendimento è quindi la combinazione tra il tasso variabile generato dagli strumenti utilizzati come collateral e il premio riconosciuto per assumere il rischio catastrofale.

Una recente emissione della Banca Mondiale permette di vedere questa struttura nella pratica. Nel maggio 2026 la World Bank ha collocato un catastrophe bond da 200 milioni di dollari a protezione della Giamaica dagli uragani. La cedola è composta dal SOFR capitalizzato, da un piccolo funding margin e da un risk margin del 6,75% annuo durante il periodo di rischio.

Questo non significa che un cat bond con uno spread del 6% o dell’8% offra automaticamente un investimento migliore rispetto a uno con spread più basso. Una remunerazione superiore può essere associata a una probabilità maggiore di perdita oppure a una struttura meno favorevole per l’investitore.

Per questo il rendimento viene spesso confrontato con l’expected loss, la perdita media stimata dal modello per il titolo. Si tratta di una previsione statistica, non della perdita che necessariamente si verificherà. Esemplificando, un expected loss dell’1,5% annuo indica che le simulazioni stimano mediamente una perdita pari all’1,5% del capitale all’anno su un numero molto ampio di scenari.

Una remunerazione più elevata può riflettere un rischio catastrofale maggiore. Per valutare un cat bond, il rendimento va quindi letto insieme all’expected loss e alle condizioni che possono ridurre il capitale.

Catastrophe bond e obbligazioni tradizionali: differenze e cosa cambia

Il nome “bond” può far pensare a uno strumento simile a un BTP o a un’obbligazione corporate. La struttura finanziaria, però, segue una logica differente.

CARATTERISTICA CATASTROPHE BOND OBBLIGAZIONE TRADIZIONALE Rischio principale Catastrofe o evento assicurato Insolvenza o deterioramento finanziario dell’emittente Cedola Di solito tasso monetario più premio assicurativo Tasso fisso o variabile legato al debito dell’emittente Capitale Può essere utilizzato per pagare lo sponsor Deve essere rimborsato dall’emittente salvo default Durata Spesso intorno a tre anni Può andare da pochi mesi a diverse decine di anni Sensibilità ai tassi Generalmente contenuta per la struttura a tasso variabile Può essere elevata nei bond a tasso fisso e lunga scadenza Correlazione con azioni e bond Storicamente bassa Più legata al ciclo economico e ai mercati Analisi necessaria Modelli catastrofali, trigger, territorio e struttura Bilancio, rating, tassi e capacità di rimborso

Nel confronto emerge anche una diversa esposizione ai movimenti dei tassi. I catastrophe bond hanno spesso una durata di circa tre anni e utilizzano cedole variabili, mentre il capitale depositato a garanzia viene normalmente investito in strumenti a breve termine. Per questo il loro prezzo tende a risentire meno delle variazioni dei tassi rispetto a un'obbligazione tradizionale a tasso fisso e lunga scadenza.

Il rischio principale resta invece quello assicurativo, con il risultato che dipende soprattutto dalla possibilità che si verifichi un evento capace di attivare il trigger e ridurre il capitale dell'investitore.

Su quali catastrofi si può investire

Uragani e terremoti rappresentano storicamente i rischi più importanti del settore, ma il mercato si è allargato negli ultimi tempi.

Infatti, si possono trovare emissioni che coprono tempeste tropicali, terremoti, incendi, tempeste convettive, alluvioni e strutture multiperil nelle quali più rischi vengono inseriti nello stesso contratto. Esistono inoltre Insurance-Linked Securities riferite a rischi differenti dalle catastrofi naturali, compresi alcuni rischi legati alla mortalità, al terrorismo e al cyber.

Questa varietà non significa però che tutti i pericoli abbiano lo stesso peso. Il mercato dei catastrophe bond resta concentrato soprattutto sui rischi naturali negli Stati Uniti (dove esiste un'enorme quantità di immobili e attività assicurati contro eventi capaci di produrre perdite molto elevate in una sola volta), con una forte presenza delle coperture contro gli uragani. Accanto a questo nucleo storico stanno però crescendo altre esposizioni. Nel 2026, per esempio, è aumentato sensibilmente il peso degli incendi: secondo Artemis, all'inizio di agosto erano già stati emessi 5,183 miliardi di dollari di cat bond con esposizione al rischio incendio, rispetto ai 5,55 miliardi registrati nell'intero 2025.

Inoltre, sta cambiando anche la struttura delle emissioni. Nei catastrophe bond emessi nel 2026 fino ai primi giorni di settembre, circa il 78% del capitale analizzato da Artemis utilizzava un trigger indennitario, la percentuale più alta registrata finora. Questo significa che una quota crescente delle coperture viene collegata direttamente alle perdite effettivamente subite dall'assicuratore, avvicinando maggiormente i cat bond alla riassicurazione tradizionale.

Si è rafforzato anche l'utilizzo delle coperture per singolo evento rispetto a quelle aggregate. Per l'investitore cambia il tipo di esposizione: una struttura per singolo evento può subire perdite quando una determinata catastrofe supera da sola la soglia prevista, mentre una copertura aggregata può essere erosa dalla somma di più eventi durante l'anno. La maggiore diffusione delle prime riflette sia le preferenze delle compagnie assicurative che utilizzano i cat bond come parte dei propri programmi di riassicurazione, sia quelle degli investitori, che negli anni passati hanno visto le strutture aggregate subire più frequentemente perdite dovute all'accumulo di diversi eventi.

Cosa succede quando si verifica una catastrofe

Gli eventi degli ultimi anni mostrano che il rischio di perdita non è soltanto teorico.

L’uragano Ian del 2022 provocò forti riduzioni di prezzo su numerosi catastrophe bond legati alla Florida. Subito dopo l’evento, lo Swiss Re Global Cat Bond Total Return Index calò del 9,65%, anche se le perdite effettivamente realizzate si rivelarono poi inferiori alla prima valutazione del mercato.

Gli incendi che colpirono Los Angeles nel gennaio 2025 offrono un altro esempio: Swiss Re ha stimato per gli incendi Palisades ed Eaton 40 miliardi di dollari di perdite assicurate, rendendoli l’evento più costoso mai registrato nella sua categoria. Il mercato dei cat bond registrò alcune perdite dirette, mentre gli incendi contribuirono anche all’erosione delle soglie di diverse strutture aggregate.

In alcuni casi la perdita arriva al 100%. Il catastrophe bond della Banca Mondiale emesso nel 2024 per la Giamaica, con un capitale di 150 milioni di dollari, è stato interamente attivato dall’uragano Melissa nell’ottobre 2025. La copertura è stata poi sostituita nel maggio 2026 con una nuova emissione da 200 milioni.

Questi esempi aiutano anche a capire perché il prezzo di un cat bond possa scendere subito dopo una catastrofe, quando ancora non è possibile conoscere con precisione l'entità delle perdite. In quella fase il mercato inizia infatti a ricalcolare la probabilità che il trigger venga raggiunto e incorpora rapidamente le prime stime disponibili nel valore del titolo.

Nei giorni e nelle settimane successive, man mano che arrivano dati più precisi sui danni, la valutazione può cambiare ancora. Se le perdite risultano inferiori alle attese e diminuisce il rischio di attivazione del bond, il prezzo può recuperare. Se invece le stime vengono riviste al rialzo e il raggiungimento del trigger diventa più probabile, il valore del titolo può scendere ulteriormente.

Perché i catastrophe bond possono diversificare un portafoglio

Una banca centrale alza i tassi, oppure le Borse scendono, crollano addirittura. Che questi due eventi accadano o meno, un terremoto o un uragano possono avvenire ugualmente. Ecco una delle caratteristiche che hanno attirato gli investitori istituzionali: la bassa correlazione storica dei cat bond con le azioni e le obbligazioni tradizionali.

Durante alcune fasi di forte stress finanziario il settore ha infatti seguito dinamiche differenti rispetto ai mercati tradizionali. La Chicago Fed ricorda, però, che la correlazione non deve essere considerata pari a zero in qualsiasi circostanza. Un grande terremoto in una regione economicamente importante, per esempio, potrebbe contemporaneamente provocare perdite nei catastrophe bond e turbolenze sul mercato azionario.

La diversificazione interna è altrettanto rilevante: un portafoglio concentrato soltanto sugli uragani della Florida rimane esposto allo stesso evento anche se contiene molti titoli differenti. Per ridurre questa concentrazione, un fondo può distribuire il rischio tra aree geografiche diverse, più sponsor, differenti tipologie di trigger e varie categorie di catastrofi naturali.

Avere molti cat bond in portafoglio riduce la concentrazione solo se le emissioni distribuiscono il rischio tra aree geografiche, catastrofi e sponsor differenti.

Come investire nei catastrophe bond

Una parte importante delle emissioni internazionali viene collocata attraverso il mercato Rule 144A statunitense, destinato soprattutto ai Qualified Institutional Buyers, investitori istituzionali di grandi dimensioni, come banche, fondi, assicurazioni e altri operatori professionali che soddisfano specifici requisiti patrimoniali previsti dalla normativa statunitense e che sono autorizzati a comprare determinati titoli non registrati presso la SEC, quindi non destinati normalmente al pubblico retail. La Rule 144A richiede, per molte categorie di QIB, che l’investitore possieda e investa su base discrezionale almeno 100 milioni di dollari in titoli di emittenti non affiliati; sono previste regole specifiche per alcune categorie.

Per un investitore europeo l’accesso passa quindi più spesso attraverso fondi specializzati che acquistano decine di catastrophe bond e costruiscono un portafoglio diversificato.

Esistono anche fondi conformi alla normativa UCITS. Tra gli esempi disponibili sul mercato europeo ci sono il GAM Swiss Re Cat Bond, co-gestito con Swiss Re ILS, il Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond, che investe in Insurance-Linked Securities legate alle catastrofi, e le strategie cat bond di Twelve Securis, uno dei principali gestori specializzati nel settore. L'effettiva possibilità di sottoscriverli dipende però dalla classe del fondo, dall'intermediario utilizzato e dai requisiti previsti per quella specifica quota.

Il fondo svolge però anche un'altra funzione importante: affida la selezione dei singoli cat bond a un gestore specializzato. Valutare un'emissione richiede infatti di analizzare il rischio assicurato, l'area geografica coinvolta, il tipo di trigger, le soglie di perdita, i modelli utilizzati per stimare la probabilità degli eventi e la qualità complessiva della struttura. Un gestore può inoltre distribuire il patrimonio tra numerose emissioni, evitando che il risultato dipenda eccessivamente da una singola catastrofe o da una sola area geografica.

Questo non rende però tutti i fondi equivalenti. Prima di investire conviene leggere il KID e il prospetto per capire quali rischi assume realmente il portafoglio, quanto pesa ciascuna area geografica e quali tipologie di catastrofi sono maggiormente rappresentate. Sono poi da controllare la valuta della quota e l'eventuale copertura del cambio, le commissioni applicate e le condizioni di rimborso. Anche la frequenza con cui è possibile uscire dal fondo può cambiare da un prodotto all'altro, soprattutto in un mercato nel quale i singoli cat bond non hanno la stessa liquidità delle obbligazioni più scambiate.

Quali rischi bisogna controllare

Il rischio più evidente è la perdita dovuta a una catastrofe, però non è l’unico.

RISCHIO COSA PUÒ ACCADERE Event risk Un uragano, un terremoto o un altro evento raggiunge il trigger e provoca una perdita del capitale Model risk Le probabilità e le perdite reali differiscono dalle stime prodotte dai modelli Basis risk Il pagamento previsto dal trigger non corrisponde perfettamente alle perdite realmente subite Concentrazione Più titoli risultano esposti allo stesso territorio o allo stesso tipo di catastrofe Liquidità Vendere un cat bond sul mercato secondario può diventare difficile o richiedere uno sconto elevato Extension risk La scadenza può essere prolungata mentre vengono determinate le perdite definitive Rischio valutario Un investitore in euro può subire variazioni dovute al cambio se il fondo o i titoli sono in dollari Rischio del collateral Anche le attività usate come garanzia devono essere valutate, sebbene le strutture moderne utilizzino normalmente strumenti di elevata qualità

L’extension risk merita attenzione perché alcuni sinistri richiedono parecchio tempo prima di essere determinati definitivamente. Dopo una grande catastrofe possono arrivare migliaia di richieste di risarcimento e le stime vengono aggiornate più volte. Alcuni bond possono quindi restare aperti oltre la data originariamente prevista mentre viene stabilita la perdita finale.

Anche la liquidità non è paragonabile a quella di un grande titolo di Stato: una minore attività sul mercato secondario può rendere più difficile stabilire il prezzo e può aumentare lo spread richiesto dagli investitori.

Cat bond e cambiamento climatico

Il cambiamento climatico interessa i catastrophe bond perché può modificare proprio uno degli elementi su cui si basa la loro valutazione: la probabilità e la gravità futura degli eventi assicurati.

Tuttavia, bisogna anche ricordare che i terremoti hanno un’origine geologica e non dipendono dalle condizioni climatiche. Per fenomeni come uragani, incendi, alluvioni e tempeste, invece, le variazioni nella frequenza, nell'intensità o nella distribuzione geografica degli eventi possono modificare le perdite attese e, di conseguenza, il rischio assunto da chi investe nel bond.

Una parte molto importante dell’aumento dei danni assicurati deriva anche dall'aumento del valore degli immobili, dall'espansione delle aree urbane e dalla maggiore concentrazione di abitazioni e infrastrutture nelle zone esposte. Secondo Swiss Re, oltre l'80% della crescita di lungo periodo delle perdite assicurate provocate dagli eventi meteorologici è riconducibile all'aumento delle esposizioni. Per alcuni rischi, tra cui gli incendi nordamericani e le tempeste convettive europee, stanno però diventando più rilevanti anche i cambiamenti nella pericolosità degli eventi e nella vulnerabilità delle aree colpite.

Per chi investe nei cat bond, quindi, il problema riguarda soprattutto l'affidabilità delle stime utilizzate per valutare il rischio futuro. I modelli devono essere aggiornati tenendo conto sia degli eventi già osservati, sia di come stanno cambiando il clima, l'urbanizzazione e il valore dei beni assicurati. Una sottostima di queste variabili potrebbe alterare la valutazione della probabilità di attivazione del trigger e la perdita potenziale del capitale.

Prima di investire in un fondo catastrophe bond: cosa controllare

Un fondo cat bond non dovrebbe essere valutato soltanto attraverso il rendimento degli ultimi anni, ma andrebbero capiti quali rischi assicurativi sta assumendo per produrre quel risultato. Nella seguente tabella elencheremo i principali elementi da controllare prima di investire in un fondo catastrophe bond.

DATO DA CONTROLLARE COSA PERMETTE DI CAPIRE Expected loss del portafoglio Quanto rischio catastrofale viene stimato dai modelli Distribuzione geografica Quanto il fondo dipende da Florida, California, Giappone, Europa o altre aree Peril allocation Quanto pesa ogni rischio tra uragani, terremoti, incendi e altri eventi Tipo di trigger Se il portafoglio utilizza soprattutto indemnity, parametrici o industry loss Occurrence o aggregate Se il capitale viene esposto a singoli grandi eventi oppure alla somma di più catastrofi Numero di posizioni Quanto il rischio è distribuito tra emissioni differenti Valuta Se esiste esposizione al dollaro o una copertura del cambio Liquidità del fondo Con quale frequenza è possibile chiedere il rimborso delle quote Commissioni Quanto i costi riducono il rendimento ottenuto dal portafoglio Esperienza del gestore Quanto il team conosce riassicurazione, modelli catastrofali e mercato ILS

Questi elementi vanno considerati insieme, perché la distribuzione delle esposizioni aiuta a capire dove si concentra il rischio, mentre trigger, struttura delle coperture e liquidità mostrano in quali condizioni possono verificarsi le perdite e quanto facilmente l’investitore può uscire dalla posizione. Mettendo insieme queste informazioni può essere più facile valutare se il fondo può trovare spazio nel proprio portafoglio e se il livello di rischio assunto è adatto all’orizzonte temporale dell’investimento.

Catastrophe bond: per quale investitore possono essere adatti

I cat bond possono essere utilizzati come componente alternativa di un portafoglio diversificato, soprattutto quando si vuole aggiungere una fonte di rendimento poco legata alle normali oscillazioni di azioni e obbligazioni.

Restano però strumenti specialistici. La possibilità di perdere una parte consistente del capitale in seguito a un singolo evento li rende poco adatti a chi considera l’investimento obbligazionario come una parte del portafoglio destinata esclusivamente alla conservazione del capitale.

Inoltre, anche attraverso un fondo il rischio non scompare. Viene distribuito tra molte emissioni, ma una stagione caratterizzata da numerose catastrofi oppure un singolo evento particolarmente distruttivo può produrre perdite su più posizioni contemporaneamente.

La loro particolarità sta proprio in questo aspetto: l’investitore riceve un premio finanziario per accettare un rischio che nasce nel mercato assicurativo. Finché il trigger non viene attivato, l’investitore continua a ricevere la remunerazione prevista sul capitale ancora esposto. Se invece la catastrofe soddisfa le condizioni stabilite dal contratto, una parte o tutto il capitale può essere utilizzato per il pagamento allo sponsor. È questa relazione diretta tra rischio naturale e rendimento finanziario che distingue i catastrophe bond dalle normali obbligazioni.