Basket Bond, Cotonificio Albini emette nuova tranche da 5 milioni

L'operazione si inserisce nell'ambito del programma promosso da CDP, MCC e Sella dedicato a Mid-Cap e PMI italiane

(Teleborsa) - Cotonificio Albini fa il suo ingresso nel programma basket bond promosso da CDP, Mediocredito Centrale e Sella con una nuova emissione da 5 milioni di euro. L’operazione porta il valore complessivo dei minibond sottoscritti nell’ambito dell’iniziativa a circa 120 milioni di euro.



L'iniziativa lanciata nel 2021 e successivamnente ampliata nel 2023, ha già supportato 14 imprese italiane nei loro progetti di crescita, innovazione e sviluppo sostenibile, favorendone l'accesso al mercato dei capitali e sostenendone la competitività in Italia e all’estero.



Nello specifico, Cotonificio Albini ha emesso un minibond della durata di 6 anni destinato a finanziare parte degli investimenti programmati e finalizzato in particolare al rinnovamento e ammodernamento degli stabilimenti produttivi, al miglioramento dell’efficienza industriale e allo sviluppo di nuove famiglie di prodotto ad alto valore aggiunto e maggiore marginalità.



CDP e MCC sono intervenute entrambe in qualità di anchor investor, sostenendo il progetto attraverso la sottoscrizione ciascuna del 40% dei titoli emessi da una società veicolo, mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%.



L’emissione obbligazionaria di Cotonificio Albini possiede una struttura sustainability-linked, in relazione alla quale è prevista l’individuazione e monitoraggio di specifici KPI di sostenibilità (KPI ESG) finalizzati a valutare l’allineamento dei progetti di investimento a determinati obiettivi di sviluppo sostenibile. Il conseguimento dei target previsti consente una riduzione del tasso di interesse applicato (cosiddetto "step down"). L'operazione è assistita da un pegno mobiliare non possessorio sui prodotti tessili detenuti dal Gruppo Albini presso il polo logistico di Gandino (BG). La struttura della garanzia consente alla società di continuare a utilizzare e commercializzare le giacenze nell'ambito dell'ordinaria attività aziendale, mantenendo una copertura del prestito secondo un rapporto minimo tra il valore dei beni in garanzia e il debito residuo da mantenersi nel corso della vita dell’operazione.



L’operazione è stata promossa da Sella Investment Banking, la divisione di Sella specializzata in operazioni di finanza straordinaria, che ha agito in qualità di arranger e advisor finanziario della società emittente.



Cotonificio Albini, società controllata da Albini Group, è leader di mercato nella produzione di tessuti per camiceria di alta gamma e ha registrato nel 2025 un fatturato superiore a 115 milioni di euro. Il Gruppo opera sui mercati internazionali, esportando in oltre 80 Paesi, e dispone di sette stabilimenti produttivi situati in Italia, Egitto, Repubblica Ceca e Ungheria.







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