Convergenze, EnVent conferma Target Price e rating OUTPERFORM

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update H1 2026 su Convergenze , multiutility regionale italiana che fornisce servizi di internet, mobile e voce, energia elettrica e gas naturale a clienti B2C e B2B nell’area Salerno-Cilento. EnVent conferma il rating OUTPERFORM, con target price €3,20 per azione, che implica un potenziale upside di oltre il 100% rispetto al prezzo di chiusura del 9 ottobre.



In H1 2026, Convergenze ha riportato ricavi di 13,1 milioni di euro, +3,7% rispetto a H1 2025. Per BU: Energia 7,4 milioni, +4,8%, con volumi venduti stabili; TLC: 5,7 milioni, +2,3%. L’EBITDA è stato pari a 2 milioni, con un margine del 14,9%. L’utile netto è di 0,4 milioni, 3,1% margine. L’indebitamento finanziario migliora a 4,5 milioni, a seguito di oltre 1,1 milioni di investimenti tra rete in fibra ottica proprietaria (FTTH), torri wireless, datacenter e stazioni di ricarica EVO.



Secondo il management, il tasso di adozione delle reti FTTH di nuova realizzazione dovrebbe raggiungere l'1% mensile entro il 2027, rispetto allo 0,3% di giugno 2026; il nuovo data center, il cui completamento è previsto per il prossimo anno, aprirà la strada al lancio di servizi cloud e di intelligenza artificiale a partire dal 2028. Per quanto riguarda la BU Energia, Convergenze proseguirà con iniziative di cross-selling con i servizi TLC, orientando al contempo il mix verso clienti B2B a consumi più elevati ed espandendo la propria rete di stazioni di ricarica EVO.



EnVent sottolinea che Convergenze registra da anni solide performance operative, sostenute da infrastrutture e innovazioni di rilievo. Lo sconto di quotazione attuale rimane quindi ingiustificato.

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