Forte interesse per Moncler
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Rialzo marcato per l'azienda nota per i piumini, tra i componenti del FTSE MIB, che archivia la sessione in utile dell'1,31% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 44,09 Euro, con stop loss posto a quota 41,29 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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