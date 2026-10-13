Milano 9:43
50.222 +0,37%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
51.851 +0,38%
Londra 9:43
10.751 +0,89%
25.354 +0,30%

Forte interesse per Moncler

Finanza
Forte interesse per Moncler
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Rialzo marcato per l'azienda nota per i piumini, tra i componenti del FTSE MIB, che archivia la sessione in utile dell'1,31% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 44,09 Euro, con stop loss posto a quota 41,29 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```