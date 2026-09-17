Moncler, Equita lima stime e target price in attesa del fatturato del terzo trimestre

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 63 euro per azione (-3%, anche per aumento dei tassi) il target price su Moncler , azienda italiana del lusso che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Buy". Moncler pubblicherà il fatturato del terzo trimestre il 21 ottobre. Il broker crede che anche Moncler abbia risentito di un peggioramento del contesto di settore nei mesi estivi, legato ad un rallentamento del quadro macro in Cina e in USA.



Equita ha limato le stime sull'intero anno (fatturato -0,5%, EBIT -1%) incorporando il contesto di settore in peggioramento nel terzo trimestre: stima fatturato DTC Moncler +7% (prec. +7,5%, consensus +7,4%) e DTC Stone Island +11% (prec. +12%). Confermata però l'ipotesi di una riaccelerazione nel quarto trimestre.



"Confermiamo il Buy sul titolo che ha risentito del sentiment negativo di settore e tratta a 17,5x PE adj. 12m fwd vs. 24,5x storico (settore a 19,5x vs. 23,8x storico), ma offre margini superiori ai peers, forte posizionamento col cluster cinese, drivers di crescita company-specific (Grenoble, mercato USA, collezioni Prim/Est, Stone Island), maggiori elementi a supporto delle attese sul quarto trimestre", si legge nella ricerca.

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