Milano 17:35
51.629 -1,68%
Nasdaq 20:33
29.245 -0,42%
Dow Jones 20:33
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Giappone, Produzione industriale (MoM) in luglio

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Giappone, Produzione industriale (MoM) in luglio
Giappone, Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente +1,9% (la previsione era +0,1%).

(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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