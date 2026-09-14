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Giappone, Produzione industriale (MoM) in luglio
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14 settembre 2026 - 08.30
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Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) -0,2%
, in calo rispetto al precedente +1,9% (la previsione era +0,1%).
(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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