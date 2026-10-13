Indicazioni rialziste per Amadeus IT

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Risultato positivo per l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , parte dell' Ibex 35 , che lievita dello 0,96%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 52,8 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 49,23 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```