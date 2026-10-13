Milano 9:44
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Indicazioni rialziste per Amadeus IT

Finanza
Indicazioni rialziste per Amadeus IT
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Risultato positivo per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, parte dell'Ibex 35, che lievita dello 0,96%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 52,8 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 49,23 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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