Metriks AI, prorogato al 15 novembre il Term Sheet per l’acquisizione di Workgroup

La proroga consentirà di completare la due diligence e la negoziazione della documentazione contrattuale definitiva

(Teleborsa) - Metriks AI Società Benefit, AI Data Company proprietaria dell’ecosistema Metriks Suite, piattaforma agentica che integra dati, AI Agent e competenze umane per supportare aziende e professionisti nel loro percorso di crescita, comunica che è stata concordata con Mare Group, WGS e Antonio Torino la proroga dal 30 settembre 2026 al 15 novembre 2026 del termine di validità del term sheet sottoscritto in data 29 luglio 2026, avente a oggetto l’acquisizione da parte di Metriks del 100% del capitale sociale di Workgroup.



Due diligence e prossimi sviluppi

La proroga si è resa opportuna alla luce dello stato di avanzamento delle attività propedeutiche al perfezionamento dell’operazione e, in particolare, per consentire il completamento delle attività di due diligence e la negoziazione della documentazione contrattuale definitiva.



Restano fermi e invariati tutti gli altri termini e condizioni del Term Sheet. La Società provvederà a informare tempestivamente il mercato in merito a ogni ulteriore sviluppo dell’operazione.

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