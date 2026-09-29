Azimut acquisisce l’app di investimento Beanstox

Entra nel mercato statunitense del direct-to-consumer

(Teleborsa) - Azimut ha fatto sapere di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di Beanstox. L’operazione consente all'asset e wealth manager di entrare nel mercato statunitense del direct-to-consumer (D2C), attraverso un’app di consulenza automatizzata per gli investimenti. Il closing è previsto per il quarto trimestre del 2026.



Chi è Beanstox



Beanstox è una società fintech che offre, tramite la propria app mobile, servizi di consulenza finanziaria in qualità di Registered Investment Advisor (RIA) negli Stati Uniti. La piattaforma fornisce portafogli personalizzati e automatizzati che investono in Exchange Traded Funds (ETF) a basso costo, con l’obiettivo di rendere gli investimenti accessibili a tutti i cittadini americani. La società è stata co-fondata nel 2018 dall'investitore e noto volto televisivo della trasmissione “Shark Tank”, Kevin O'Leary, che ricopre la carica di Presidente, e dal CEO Connor O'Brien.



Il potenziale del mercato a stelle e strisce



L’acquisizione rappresenta un ulteriore pilastro strategico della strategia di crescita di Azimut negli Stati Uniti, il suo secondo mercato in termini di masse complessive. Beanstox, infatti, fungerà da porta d’accesso digitale alle attività del Gruppo nel Paese.



L’operazione fa leva su forti sinergie, che uniscono l'esperienza del gruppo guidato da Giorgio Medda nel wealth management, l’offerta proprietaria di ETF negli USA, e la sua presenza globale con la piattaforma D2C di Beanstox, caratterizzata da un innovativo modello di pricing basato su abbonamento e da un’efficiente modello di acquisizione clienti, con un costo di acquisizione (CAC) significativamente

inferiore alla media del settore.



Nelle intenzioni, l'unione consentirà di cogliere un’importante opportunità negli Stati Uniti, rivolgendosi a circa il 60% della popolazione, pari a quasi 120 milioni di adulti americani, che attualmente non investe.



Le parole dell'Ad di Azimut Giorgio Medda



"L’acquisizione di Beanstox rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di espansione negli Stati Uniti. Oltre ad aprirci un canale diretto verso un mercato vasto e ancora poco servito di risparmiatori americani, questa partnership ci consentirà di acquisire

competenze in ambito di strategie commerciali e di pricing innovative, pensate per l’era digitale. Beanstox ha sviluppato una piattaforma di grande valore, capace di rendere gli investimenti più semplici e accessibili, supportata da un modello di acquisizione a costi contenuti e già ampiamente testato. Siamo entusiasti di collaborare con Kevin, Connor e il loro team per integrare le competenze e le risorse di investimento proprietarie di Azimut, con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare ulteriormente la piattaforma di Beanstox, offrendo ai suoi clienti un valore ancora maggiore e mettendoli nelle condizioni di costruire ricchezza nel lungo periodo. Questa operazione consolida il posizionamento di Azimut come autentica piattaforma finanziaria globale e intergenerazionale, in grado di accompagnare i clienti in ogni fase della loro vita e ben posizionata per cogliere i trend strutturali della digitalizzazione e del financial wellness nel più grande mercato del wealth management al mondo".

Condividi

```