Wells Fargo, utili migliori delle attese nel terzo trimestre

Scharf: "Nostri clienti ottengono buoni risultati nonostante persistenti incertezze economiche"

(Teleborsa) - Wells Fargo ha registrato un utile netto del terzo trimestre aumentato oltre le attese del 6,5% a 5,95 miliardi di dollari, pari a 1,87 dollari per azione. Il fatturato è cresciuto del 2% a 21,9 miliardi di dollari.



Il margine di interesse netto è salito del 4,7% a 12,5 miliardi di dollari, al di sotto però del consensus.



Wells Fargo ha confermato le proprie previsioni di margine di interesse netto per l'intero anno, pari a circa 50 miliardi di dollari.



Le dichiarazioni del presidente e AD



Il presidente e amministratore delegato Charlie Scharf ha così commentato: "I risultati del terzo trimestre riflettono una crescita diffusa, utili più elevati e rendimenti più solidi".



"Sebbene permangano incertezze economiche e la fiducia dei consumatori rimanga contrastata, i nostri dati indicano che i nostri clienti – sia privati ??che imprese – ottengono buoni risultati. I consumatori spendono di più, il tasso di insolvenza sui prestiti è basso e i saldi di depositi e investimenti sono cresciuti. Le imprese continuano a mantenere bilanci solidi e le perdite rimangono contenute. Se da un lato tassi di interesse più alti, prezzi del petrolio più elevati e un'inflazione persistente rappresentano dei rischi per l'economia, dall'altro fattori positivi di grande portata – come gli investimenti nelle infrastrutture di IA, gli elevati livelli occupazionali e la costante crescita salariale – continuano a prevalere su tali rischi".









(Foto: Nick Sarvari su Unsplash)

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