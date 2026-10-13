Citigroup, crescono ricavi e utili nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Citigroup ha chiuso il terzo trimestre con utile netto di 5,2 miliardi di dollari (+40%), pari a 2,85 dollari per azione diluita, a fronte di ricavi pari a 23,8 miliardi di dollari (+8%). Tali risultati si confrontano con un utile netto di 3,8 miliardi di dollari, pari a 1,86 dollari per azione diluita, e ricavi per 22,1 miliardi di dollari registrati nel terzo trimestre del 2025.



Come precedentemente comunicato, i risultati del terzo trimestre dell'anno precedente includevano un item straordinario relativo a una svalutazione dell'avviamento pari a 726 milioni di dollari (714 milioni di dollari al netto delle imposte), contabilizzata tra le spese operative e legata all'accordo di Citi per la vendita di una partecipazione azionaria del 25% in Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. (Banamex).



Escludendo tale voce non ricorrente, l'utile netto del periodo precedente sarebbe stato pari a 4,5 miliardi di dollari.



L'utile per azione è salito a 2,85 dollari dagli 1,86 dollari per azione diluita del periodo precedente (su base reported), riflettendo l'utile netto più elevato e una riduzione del numero di azioni in circolazione dovuta ai riacquisti di azioni proprie. Escludendo l'item non ricorrente, l'utile per azione del periodo precedente sarebbe stato pari a 2,24 dollari.



Le parole della presidente e AD

Jane Fraser, Presidente e CEO di Citi, ha dichiarato: "La nostra performance trimestrale – che ha registrato i migliori ricavi per un terzo trimestre nell'ultimo decennio, una leva operativa positiva e un significativo miglioramento dei rendimenti – riflette la continua esecuzione disciplinata e coerente della nostra strategia".



"Abbiamo restituito oltre 4 miliardi di dollari agli azionisti, continuando al contempo a investire nella crescita e a prepararci per un futuro guidato dall'intelligenza artificiale. Prevediamo di superare l'obiettivo di remunerazione di quest'anno, pur anticipando gli investimenti funzionali al raggiungimento del nostro target a breve termine dell'11-13%, prossima tappa del percorso verso rendimenti sostenibili del 14-15%".

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