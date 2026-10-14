Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 13/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 13/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Contenuto ribasso per il cross USD contro "Loonie", che archivia la sessione in flessione dello 0,47%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,4262. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,4195. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,4172.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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