Asia contrastata con l'attenzione divisa tra diversi segnali

Accelera l'inflazione cinese

(Teleborsa) - Seduta contrastata per i mercati asiatici con l'attenzione che resta divisa tra le indicazioni provenienti da trimestrali, dalle banche centrali e dai dati macroeconomici.



Nel frattempo, è emersa un'inflazione in Cina aumentata a settembre, a causa dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente, che ha fatto schizzare i prezzi del petrolio oltre i 100 dollari al barile, e dell'aumento dei prezzi dei beni legati all'intelligenza artificiale.



Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica, i prezzi alla produzione sono saliti, oltre le attese (+4,4%), del 5% annuo, rispetto al +3,8% di agosto, e raggiungendo il livello di crescita più rapido dal 2022.



L'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,9% dopo il +0,8% del mese precedente, e leggermente inferiore alle previsioni degli economisti (+1%), con l'indice dei prezzi al consumo "core" in crescita dell'1% per il secondo mese consecutivo.



A Tokyo , si muove sotto la parità il Nikkei 225 , che scende con uno scarto percentuale dello 0,22%; sulla stessa linea, Shenzhen crolla dell'1,61%.



Leggermente positivo Hong Kong (+0,58%); senza direzione Seul (+0,09%).



Pressoché invariato Mumbai (+0,08%); variazioni negative per Sydney (-0,76%).



Giornata fiacca per l' euro contro la valuta nipponica , che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro nei confronti della divisa cinese , che sta facendo un moderato +0,08%. Seduta trascurata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un timido +0,03%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 3%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,67%.









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