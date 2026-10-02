Asia debole orfana di Cina e India

Pesano le incertezze commerciali

(Teleborsa) - Seduta perlopiù debole per i listini asiatici, orfani di Cina e India chiuse per festività.



Persistono le incertezze geopolitiche e commerciali in scia all'aspettativa che l'accordo tra USA e Nuova Delhi sia ancora distante dopo le parole del rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Jamieson Greer, il quale ha affermato, rispondendo a una domanda dell'agenzia di stampa indiana Ani: "Non credo che ci sia qualcosa di imminente, abbiamo davvero individuato tutti i punti ancora controversi".



Dichiarazioni che arrivano all'indomani del colloquio telefonico fra Trump e il primo ministro indiano Narendra Modi, definito "molto costruttivo" dallo stesso Greer.



Gli indici

A Tokyo , il Nikkei 225 è in calo (-1%). Depresso il mercato di Hong Kong (-2,6%); leggermente positivo Seul (+0,21%) mentre viaggia in ribasso Sydney (-1,33%).



Forex e rendimenti



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'1 ottobre si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo +0,05%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile +0,04%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 3,1%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,7%.

I dati macro

Risulta in leggero aumento la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di agosto il tasso dei senza lavoro è salito al 2,5% rispetto al 2,4% sia del mese precedente sia di quanto atteso degli analisti. Il numero di disoccupati è aumentato a 1,77 milioni e quello degli occupati a 68,34 milioni.







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