Generalfinance, deliberata emissione di prestito obbligazionario da massimi 100 milioni di euro

(Teleborsa) - Generalfinance , intermediario finanziario specializzato nel factoring e quotato su Euronext STAR Milan, ha determinato di procedere con l'emissione di un prestito obbligazionario non garantito, non convertibile e non subordinato a tasso fisso, per un controvalore pari a 50 milioni di euro, con possibilità di incremento di ulteriori massimi 50 milioni di euro mediante l'esercizio di un'opzione di incremento da comunicare mediante apposito avviso da pubblicare da parte entro due giorni di mercato aperto prima della chiusura del periodo di offerta, con scadenza a ottobre 2030, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all'estero.



La Central Bank of Ireland ha approvato il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato "Up to Euro 100,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due October 2030". Le obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna a un prezzo di emissione del 100% del proprio valore nominale e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT di Borsa Italiana



Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del prestito obbligazionario saranno destinate per finanziare l'attività aziendale generale della società (cosiddetto general corporate purposes), incluso il finanziamento del capitale circolante, il supporto all'operatività corrente e il rafforzamento e/o ottimizzazione della struttura finanziaria. Equita SIM svolgerà il ruolo di Sole Bookrunner, Placement Agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di adesione.

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