Generalfinance fissa al 5,75% lordo annuo il tasso dei bond in offerta

(Teleborsa) - Generalfinance , intermediario finanziario specializzato nel factoring e quotato sul segmento Euronext STAR Milan, ha reso noto che il tasso di interesse delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato "Up to Euro 100,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due October 2030" sarà del 5,75% lordo annuo e che, tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione pari al 100 per cento del valore nominale, il rendimento delle obbligazioni sarà del 5,75% lordo su base annuale. Il rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione e non sarà indicativo di alcun rendimento futuro.



È previsto che l'offerta abbia inizio il 1° ottobre 2026 alle ore 09:00 e si concluda il 7 ottobre 2026 alle ore 17:30, salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla società e da Equita SIM che svolgerà il ruolo di Sole Bookrunner con riferimento all'offerta delle obbligazioni. Equita SIM agirà anche quale Placement Agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita delle obbligazioni durante il periodo di offerta.

Condividi

```