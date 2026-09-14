Azimut, buyback di quasi 13 milioni di euro

(Teleborsa) - Azimut ha comunicato di aver acquistato, tra il 7 e l'11 settembre 2026, complessivamente 336.387 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 38,6436 euro per azione, per un controvalore pari a 12.999.210,26 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito della prima tranche del programma di riacquisto di azioni proprie, in esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 e del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2026.



All'11 settembre, considerando anche le azioni proprie già in portafoglio, Azimut Holding detiene un totale di 2.545.645 azioni proprie, pari all'1,7770% del capitale sociale.



Intanto, sul listino milanese, ribasso per la società di servizi finanziari , che chiude la seduta con una flessione dell'1,75%.











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