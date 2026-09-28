Azimut prosegue il buyback: 167.506 azioni acquistate a fine settembre

(Teleborsa) - Azimut Holding ha comunicato il 28 settembre 2026 l'aggiornamento sull'esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie. Nel periodo compreso tra il 21 e il 25 settembre 2026 la società ha acquistato complessivamente 167.506 azioni ordinarie a un prezzo medio ponderato di 39,2466 euro per azione, per un controvalore complessivo di 6.574.047,64 euro.



Gli acquisti giornalieri sono stati pari a 10.000 azioni il 21 settembre, 10.000 il 22, 20.000 il 23, 80.000 il 24 e 47.506 il 25 settembre. Le operazioni rientrano nella prima tranche del programma di riacquisto, in esecuzione della delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2026 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2026.



L'esecuzione è affidata a Goldman Sachs International, in qualità di intermediario indipendente incaricato, con acquisti effettuati sul mercato Euronext Milan e sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) su cui le azioni sono ammesse.



A seguito delle operazioni, al 25 settembre 2026 Azimut detiene 3.004.346 azioni proprie, pari al 2,0972% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

Condividi

```