Azimut sale al 100% di Kennedy Capital Management negli USA

(Teleborsa) - Azimut Group , uno dei principali asset e wealth manager indipendenti d'Europa, ha siglato oggi l’accordo per acquisire il restante 49% di Kennedy Capital Management ("KCM"), completando così la partnership strategica avviata nel 2022 e portando la sua partecipazione al 100%. L'operazione, sottolinea una nota, conferma la centralità degli Stati Uniti nella strategia di sviluppo globale del Gruppo.



L'acquisizione integrale di KCM consolida ulteriormente la rapida espansione di Azimut sul mercato americano. KCM continuerà a operare come boutique di investimento all'interno di Azimut NSI, la piattaforma integrata di asset management e distribuzione nata in seguito all'acquisizione di North Square Investments nel 2025. Dal suo consolidamento a inizio 2026, Azimut NSI ha visto le proprie masse in gestione crescere rapidamente dagli iniziali 18,3 miliardi di dollari agli attuali oltre 20 miliardi. I team e il processo di investimento di KCM rimarranno invariati e beneficeranno delle risorse, delle economie di scala e delle infrastrutture di una piattaforma globale e

solidamente capitalizzata. Con il sostegno di Azimut NSI, le eccezionali capacità di investimento di KCM potranno beneficiare di un potente motore distributivo B2B2C che include wirehouse, Registered Investment Advisors (RIA) e broker-dealer.



Fondata nel 1980 con sede a St. Louis, Missouri, KCM è una boutique di investimento specializzata nei mercati azionari nazionali statunitensi a piccola e media capitalizzazione. Nota per il suo processo di investimento analitico e replicabile, basato su una rigorosa ricerca fondamentale bottom-up, KCM gestisce strategie di punta come Small Cap Value, SMID Cap Value e Micro Cap. La società gestisce anche portafogli dedicati alla responsabilità sociale, forte di un'esperienza ultraventennale in questo campo.



L'operazione odierna, che fa seguito all’investimento iniziale del 35% a novembre 2022 e al successivo consolidamento al 51% a febbraio 2025, semplifica la struttura proprietaria di KCM, garantisce una più stretta integrazione nelle funzioni operative del Gruppo e potenzia le sue capacità di investimento. La società si avvale dell'infrastruttura operativa e della piattaforma distributiva di North Square Investments per offrire le proprie strategie a una platea più vasta di clienti istituzionali e retail.



Il closing, soggetto alle consuete condizioni sospensive, è previsto entro fine dell’anno. L'acquisizione del 49% avverrà per cassa tramite Azimut NSI e prevede specifici meccanismi di earn-out.



Giorgio Medda, CEO di Azimut Group, ha commentato: "L’acquisizione del 100% di Kennedy Capital Management è un passaggio naturale ed entusiasmante nel nostro percorso di crescita negli Stati Uniti. Fin dall'inizio della partnership con Don e il suo team nel 2022, abbiamo apprezzato la loro straordinaria capacità di generare alfa in un segmento altamente competitivo come quello delle small e mid-cap americane. Oggi, all'interno della piattaforma Azimut NSI, l'expertise di KCM può contare su una straordinaria forza distributiva, fondamentale per raggiungere dimensioni senza precedenti. Questa operazione ribadisce la centralità degli Stati Uniti per il nostro sviluppo globale. Ci permette di offrire ai clienti di tutto il mondo una gestione attiva altamente specializzata e performante".



Don Cobin, CEO di Kennedy Capital Management, ha dichiarato: "Azimut si è dimostrato un partner eccellente per Kennedy e per i suoi clienti. Le risorse messe in campo ci hanno consentito di attrarre nuovi talenti, lanciare strategie innovative e investire nel servizio al cliente in ogni fase del ciclo di mercato. Il completamento dell’integrazione con Azimut non altera il nostro approccio, ma ne amplifica la portata, permettendo a un numero sempre maggiore di investitori di accedere alle nostre competenze. Al contempo, i nostri clienti storici continueranno a ricevere l'attenzione e la disciplina tipiche di una boutique, valori che ci contraddistinguono fin dal 1980".

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