Wall Street cauta nel "triple witching" day

(Teleborsa) - I listini statunitensi viaggiano cauti
in un contesto di incertezza con gli investitori intenti a valutare le mosse delle banche centrali nonché a monitorare le evoluzioni geopolitiche, l'andamento delle materie prime e dei rendimenti obbligazionari.
Ad alimentare potenzialmente la volatilità odierna
è il "triple witching" day
che vede la scadenza contemporanea di contratti derivati ??legati ad azioni, opzioni su indici e futures. Secondo le stime, giungono a termine opzioni per un valore nominale di circa 7 trilioni di dollari, uno dei maggiori importi di sempre.
Occhi anche sul fronte macro
con la produzione industriale di agosto invariata su base mensile, rispetto al +0,3%
indicato dal consensus e al +0,2% di luglio. Su base annua
, l'incremento è stato dell'1,4%, accelerando dal precedente +1,1%. La produzione manifatturiera
è invece scesa dello 0,3% su mese, contro una previsione di +0,3% e del +0,2 del mese precedente.
Wall Street viaggia sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 7.643 punti.
In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,33%); sulla parità l'S&P 100
(+0,18%).
Si distingue nel paniere S&P 500 il settore telecomunicazioni
. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materiali
(-1,20%), utilities
(-0,89%) e finanziario
(-0,67%).
Dall'azionario, Warren Buffett
ha lasciato la carica di presidente di Berkshire Hathaway
, rimanendo comunque membro del board
, e viene sostituito dal figlio Howard, già consigliere dal 1993.