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Wall Street cauta nel "triple witching" day

Attesa potenziale volatilità

Commento, Finanza
Wall Street cauta nel "triple witching" day
(Teleborsa) - I listini statunitensi viaggiano cauti in un contesto di incertezza con gli investitori intenti a valutare le mosse delle banche centrali nonché a monitorare le evoluzioni geopolitiche, l'andamento delle materie prime e dei rendimenti obbligazionari.

Ad alimentare potenzialmente la volatilità odierna è il "triple witching" day che vede la scadenza contemporanea di contratti derivati ??legati ad azioni, opzioni su indici e futures. Secondo le stime, giungono a termine opzioni per un valore nominale di circa 7 trilioni di dollari, uno dei maggiori importi di sempre.

Occhi anche sul fronte macro con la produzione industriale di agosto invariata su base mensile, rispetto al +0,3% indicato dal consensus e al +0,2% di luglio. Su base annua, l'incremento è stato dell'1,4%, accelerando dal precedente +1,1%. La produzione manifatturiera è invece scesa dello 0,3% su mese, contro una previsione di +0,3% e del +0,2 del mese precedente.

Wall Street viaggia sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500, che continua la giornata a 7.643 punti.

In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,33%); sulla parità l'S&P 100 (+0,18%).

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore telecomunicazioni. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materiali (-1,20%), utilities (-0,89%) e finanziario (-0,67%).

Dall'azionario, Warren Buffett ha lasciato la carica di presidente di Berkshire Hathaway, rimanendo comunque membro del board, e viene sostituito dal figlio Howard, già consigliere dal 1993.
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