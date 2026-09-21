TIP, Intermonte alza target price e conferma Buy: lo sconto rimane eccessivo

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 14,8 euro per azione (dai precedenti 14,6 euro) il target price su Tamburi Investment Partners (TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy".



Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre 2026 confermano la resilienza delle società in portafoglio di TIP, nonostante un contesto operativo complesso. Quasi tutte le società partecipate hanno registrato una crescita dei ricavi nel semestre, rafforzando la propria leadership - anche attraverso acquisizioni - e beneficiando del significativo supporto di TIP in qualità di azionista e partner. "Il posizionamento unico di TIP rimane un elemento distintivo, offrendo una modalità privilegiata per investire in eccellenti aziende italiane", si legge nella ricerca.



Intermonte ha aggiornato il calcolo del NAV dinamico utilizzando i prezzi obiettivo per le società oggetto di copertura, i prezzi di mercato per gli asset quotati non coperti e i fair value per le società non quotate. Il NAV dinamico si attesta a 14,8 euro per azione (pari a 2,4 miliardi di euro). Il NAV a prezzi di mercato è pari a 12,4 euro per azione, il che implica uno sconto ancora significativo del 30%, nonostante la recente valorizzazione derivante dall'IPO di Bending Spoons ; inoltre, TIP ha aggiornato il valore intrinseco netto (NIV) calcolato internamente a 16,4 euro per azione.



"A nostro avviso, tale sconto rimane eccessivo, considerata la qualità del portafoglio, la comprovata esperienza di TIP e il valore significativo ancora insito sia negli asset quotati che in quelli non quotati - viene sottolineato - Riteniamo che la costante capacità di generare risultati da parte delle partecipate e un'ulteriore razionalizzazione del portafoglio agiranno da catalizzatori positivi per la riduzione dell'attuale sconto".

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