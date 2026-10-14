Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 13/10/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 2,58 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,45 miliardi della seduta precedente.



I volumi si sono attestati a 0,31 miliardi di azioni, rispetto a 0,38 miliardi precedenti.



Tra i 748 titoli trattati, 379 hanno chiuso in ribasso, mentre 328 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso. Stabili i restanti 41 titoli.









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