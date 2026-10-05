Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 2/10/2026

(Teleborsa) - Al termine dell'ultima seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi è stato pari a 4,52 miliardi di euro, in rialzo del 10,02% rispetto ai precedenti 4,11 miliardi.



I volumi scambiati sono passati da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,48 miliardi.



Su 764 titoli trattati a Piazza Affari, 285 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 443. Invariate le rimanenti 36 azioni.











(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)

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