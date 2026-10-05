Milano 11:44
50.461 -0,04%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
51.177 +0,49%
Londra 11:44
10.485 +0,22%
Francoforte 11:44
25.190 -0,16%

Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 2/10/2026

Finanza
Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 2/10/2026
(Teleborsa) - Al termine dell'ultima seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi è stato pari a 4,52 miliardi di euro, in rialzo del 10,02% rispetto ai precedenti 4,11 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,48 miliardi.

Su 764 titoli trattati a Piazza Affari, 285 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 443. Invariate le rimanenti 36 azioni.





(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)
Condividi
```