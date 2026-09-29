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Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 28/09/2026

Finanza
Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 28/09/2026
(Teleborsa) - Al termine dell'ultima seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi è stato pari a 2,97 miliardi di euro, in rialzo dell'8,97% rispetto ai precedenti 2,72 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,32 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,31 miliardi.

Su 740 titoli trattati a Piazza Affari, 388 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 322. Invariate le rimanenti 30 azioni.



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