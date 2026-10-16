Francoforte: nuovo spunto rialzista per KION Group
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di carrelli elevatori e attrezzature da magazzino, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,46%.
Lo scenario su base settimanale di KION Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 33,98 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35,1. Il peggioramento della società di soluzioni per la catena di approvvigionamento è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 33,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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