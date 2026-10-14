General Atlantic, rumours: punta alla Borsa nel 2027 con valutazione fino a 10 miliardi di dollari

(Teleborsa) - General Atlantic sta lavorando a una quotazione in borsa per la prima metà del prossimo anno. Lo ha riferito il Financial Times, citando fonti a conoscenza del piano, aggiungendo che l'operazione potrebbe valutare la società americana di gestione di investimenti alternativi fino a 10 miliardi di dollari.



General Atlantic è un importante investitore nel settore tecnologico e la sua eventuale quotazione il prossimo anno seguirebbe probabilmente quella di Anthropic.



I capitali raccolti verrebbero utilizzati per diversificare le attività della società oltre il private equity e per assumere nuovo personale, nel tentativo di tenere il passo con concorrenti di maggiori dimensioni, ha riportato il FT.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

Condividi

```