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General Atlantic, rumours: punta alla Borsa nel 2027 con valutazione fino a 10 miliardi di dollari

Finanza, IPO
General Atlantic, rumours: punta alla Borsa nel 2027 con valutazione fino a 10 miliardi di dollari
(Teleborsa) - General Atlantic sta lavorando a una quotazione in borsa per la prima metà del prossimo anno. Lo ha riferito il Financial Times, citando fonti a conoscenza del piano, aggiungendo che l'operazione potrebbe valutare la società americana di gestione di investimenti alternativi fino a 10 miliardi di dollari.

General Atlantic è un importante investitore nel settore tecnologico e la sua eventuale quotazione il prossimo anno seguirebbe probabilmente quella di Anthropic.

I capitali raccolti verrebbero utilizzati per diversificare le attività della società oltre il private equity e per assumere nuovo personale, nel tentativo di tenere il passo con concorrenti di maggiori dimensioni, ha riportato il FT.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
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