Energia, 240 milioni per Isab: BPER, Unicredit, Banca Mps e Sace supportano Ludoil

(Teleborsa) - BPER Corporate & Investment Banking e UniCredit , in qualità di Global Coordinator, Mandated Lead Arranger e Bookrunner, insieme a Banca Monte dei Paschi di Siena quale Mandated Lead Arranger e SACE, con garanzia Archimede Industria, hanno supportato con un finanziamento strutturato di complessivi 240 milioni di euro l’acquisizione strategica da parte di Ludoil Capital, società interamente

partecipata da Ludoil Energy, a seguito dell'esito positivo del procedimento Golden Power. BPER Corporate & Investment Banking ha inoltre agito da Banca agente, coordinando l’operazione nei rapporti fra le banche finanziatrici e SACE.



L’operazione - spiega la nota - consente a Ludoil di completare la propria filiera con l’ingresso nella raffinazione e crea le condizioni per accompagnare la progressiva trasformazione degli impianti di Isab già caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico. Un esempio concreto di come il sistema finanziario possa accompagnare scelte industriali di rilevanza strategica per il Paese. Il pool di banche finanziatrici e SACE affianca un primario gruppo italiano, supportandolo in un’acquisizione strategica per il Paese che rafforza un asset industriale di primaria rilevanza europea in un contesto di forti tensioni internazionali, con conseguenti effetti sui costi dell’energia, e, al contempo, consolida la sicurezza degli approvvigionamenti e la capacità di raffinazione al servizio dell’economia italiana.



Dichiara Donato Ammaturo, Presidente Gruppo Ludoil: “Acquisire ISAB significa farsi carico di una responsabilità ulteriore verso l'Italia e verso i territori che attorno alla raffineria hanno edificato, in oltre mezzo secolo, la propria storia industriale. È un impegno che trova la sua misura nei fatti, con un piano di investimenti da 1,3 miliardi di euro per la raffineria nel prossimo quinquennio e la salvaguardia di ogni posto di lavoro. Ringrazio le istituzioni, le banche, BPER, UniCredit, MPS, e SACE, che in questa operazione hanno dato vita a un sistema al servizio dell'autonomia e della sicurezza energetica del Paese”.



Aggiunge Marco Mandelli Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER: “Siamo orgogliosi di aver guidato, insieme al pool di banche finanziatrici, un’operazione di rilevanza strategica per il sistema industriale italiano. L’acquisizione da parte di un primario gruppo italiano di un asset di eccellenza nella gestione e commercializzazione dei carburanti e di una delle raffinerie più importanti d’Europa rappresenta un investimento significativo nella sicurezza e nella resilienza energetica del Paese. Un’operazione che rafforza la capacità di

approvvigionamento e di raffinazione a servizio dell’intero sistema produttivo e dei trasporti italiani, contribuendo al contempo alla valorizzazione di un’infrastruttura industriale di rilevanza europea.





“Questa operazione conferma il ruolo di UniCredit nel supportare investimenti strategici per il sistema produttivo italiano. L’ingresso di Ludoil in un asset industriale di rilevanza europea come Isab rappresenta un passaggio importante che rafforza un’infrastruttura essenziale per il Paese e ne sostiene il percorso di evoluzione energetica, creando le condizioni per nuovi investimenti orientati all’innovazione e alla sostenibilità. Come banca, siamo impegnati ad accompagnare imprese e investitori in progetti capaci di accrescere la competitività del sistema industriale italiano, valorizzare asset strategici per i territori e favorire investimenti orientati all’innovazione e alla sostenibilità”, dichiara Ferdinando Natali region manager Sud UniCredit.



"Questa operazione testimonia il ruolo che il sistema bancario può svolgere nel sostenere iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica per il Paese. Il finanziamento a supporto dell'acquisizione di Isab contribuisce a consolidare un'infrastruttura industriale essenziale per il sistema energetico nazionale, favorendone al contempo il percorso di trasformazione e sviluppo. Siamo lieti di aver affiancato Ludoil in un progetto che guarda al futuro, coniugando visione industriale e di crescita", afferma Emanuele Scarnati, CCO Large Corporate & Investment Banking di Banca Monte dei Paschi di Siena.

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