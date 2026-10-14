Mamazen, la holding IH1 dello startup studio raggiunge 10 milioni di euro di finanziamenti

(Teleborsa) - IH1, la holding dello Startup Studio Mamazen, raggiunge quota 10 milioni di euro di finanziamento (tutto in equity da oltre 70 investitori), proseguendo il percorso di raccolta avviato nel 2022, quattro anni dopo che Mamazen ha iniziato a dare vita alle prime startup del portfolio, nel 2018. Un traguardo che segna la chiusura del primo ciclo di raccolta della holding (dopo i 5 milioni annunciati a dicembre 2023 e i 6,3 milioni di aprile 2024). Il percorso però non si ferma: la holding resta aperta a nuovi capitali per sostenere la prossima fase di sviluppo dello Studio.



Oltre ai 10 milioni raccolti, le 11 giovani imprese create da Mamazen hanno raggiunto complessivamente più di 9 milioni di euro di ricavi aggregati (in particolare su tre realtà) e dato lavoro a oltre 170 persone. Le tre startup della prima generazione, Morsy, Deeva e Pelomatto, hanno raccolto in totale circa 4 milioni di euro e puntano a chiudere il 2026 con circa 5 milioni di ricavi. Se per il primo ciclo resta confermato l'obiettivo di almeno 5 exit entro il 2032, a questo oggi si affianca una nuova fase: nei prossimi cinque anni Mamazen mira a creare un portafoglio di imprese AI native capace di generare nel tempo oltre 200 milioni di euro di valore complessivo.



"Raggiungere i 10 milioni di euro raccolti significa chiudere un primo capitolo e, soprattutto, avere le basi per affrontare una fase di crescita diversa per ambizione e dimensione - commenta Francesco Cardoletti, Head of Ventures di Mamazen - Stiamo lavorando a un metodo AI-oriented che permetta alle giovani imprese di crescere in maniera sostenibile nel tempo, abbreviando i tempi di validazione, di lancio e di raccolta fondi. Con un team in grado di accompagnare un numero crescente di iniziative, con competenze e responsabilità sempre più verticali su specifici mercati".



A credere nella visione di Mamazen e nelle potenzialità delle sue startup, ci sono diversi Business Angel e Family Office italiani, come Upper Hand, single family office fondato nel 2023 da Michela Colli e Gabriele Fonsato. A entrare sono anche Daniela Castegnaro - ingegnere elettronico con oltre 25 anni di expertise internazionale alla guida di aziende industriali, multinazionali e gruppi globali - e Nicola Junior Vitto - manager e angel investor con un background di più di 20 anni nel settore tech e nella gestione di grandi clienti enterprise. Sono poi saliti a bordo Fausto Dassenno - alla guida del team prodotto, tecnologia e dati di Subito - e Renato e Paolo Dalla Riva, family office e soci di Italian Angels for Growth.



Dopo una prima fase in cui ha costruito imprese in settori molto diversi tra loro, Mamazen evolve il proprio modello di venture building con una strategia verticale che punta a costruire più aziende all'interno degli stessi ecosistemi economici, concentrando capitale, tecnologia, competenze e canali di distribuzione per generare un maggiore vantaggio cumulativo. Al centro della nuova strategia ci saranno soprattutto mercati B2B frammentati, in cui i servizi essenziali sono ancora erogati con processi in gran parte manuali. L'obiettivo non è vendere software alle aziende, ma costruire vere e proprie società di servizi AI native, in cui la tecnologia e l'AI sono parte del modello operativo fin dall'inizio.

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